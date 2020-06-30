（東方海外奪得「燃油效益大獎」。圖／東方海外提供）

憑著在節省燃油以及提升效率方面的出色成就，東方海外30日宣布非常高興能在「Seatrade Maritime 亞洲海事大獎2020」中奪得「燃油效益大獎」。由Seatrade Maritime 舉辦的亞洲海事大獎旨在嘉許在不同範疇有卓越表現的企業，是海事業界的年度盛事，本年度的得獎名單已於6月23日的線上頒獎禮上公布。

「燃油效益大獎」旨在表彰透過員工的參與而達到真正節省燃油并且提高效率的企業，評審過程中會考慮企業的燃油節省措施，例如創新技術的應用和員工獎勵計畫等。

多年來，東方海外一直在其船隊和船舶運營中積極釆取各種節油措施，成功地自2004年起減少了百分之六十的碳排放。東方海外採用了最新的技術來積極減少船隊的總體燃料消耗，列如其專有的智能機器人顧問解決方案等，此外，該公司一直投資在最新的綠色船舶技朮上，其G級貨輪的能源效率設計指數（EEDI）比國際海事組織所訂立的標准超出百分之四十八。

除了在技術和硬件方面的提升外，東方海外亦實施了節油獎勵方案去鼓勵員工為實現公司的節油目標而作出投入和努力，這些措施都有助於提高公司的整體環保表現。

對於這次獲獎，東方海外（新加坡）董事總經理邱亮明先生表示：「我們很高興獲得本年度的燃油效益大獎，這獎項肯定是對東方海外為實現船隊運營效益所做的努力給與肯定。我們在軟件和硬件中釆用的技朮有效地大幅減少燃油消耗和碳排放量，除了在船上實行節油計划外，我們引入的機器人顧問解決方案運用了全球船舶航程監測中心（GVVMC）和人工智能技朮，所提供的泊位可視性和燃油優化模型能夠加強船舶運營的決策過程，從而改善我們的燃料消耗並提升營運效率。」

展望未來，東方海外將繼續為減少排放而努力，並會不斷探索解決當前全球氣候變化和相關問題的可能性，與整個行業一起攜手尋求有效和可持續的解決方案。

(工商 )