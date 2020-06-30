炎炎夏日何處去，隨著疫情逐漸趨緩，終於可以解放深藏的旅遊魂，來趟高雄夏日酷暑之旅，讓炙熱的陽光把病毒通通趕跑啦！甫獲109年度由專家學者定期檢查頒予「優等」肯定的高捷公司為此趁勢推出運量復甦計畫，針對遊客打造不同屬性客群優惠措施及活動，希望能迅速恢復昔日運量。

深獲國內外玩家好評的高雄捷運實境解謎三部曲完結篇即將於年底推出，暑假期間特別推出暖身醒腦Episode 2.5免費番外篇，精彩程度媲美正傳！凡是購買高雄捷運不限里程、可跨日搭乘的24小時及48小時旅遊卡，即可免費獲得Episode 2.5番外篇題目單乙份或自行上網免費下載（http:// mystery.krtc.com.tw:2020/），解開謎題上網登錄後，就有機會獲得只送不賣造型精美的紀念版32G高捷電聯車造型USB隨身碟、住宿券及遊園券等大獎!! 7月1日起24/48小時卡直接折扣下殺至NT$150/NT$250元（原價NT$180/NT$280），亦可使用三倍券購買，而7月3日更將推出全新高捷少女版面，解謎同好、卡迷跟觀光旅客們千萬不要錯過。

如果還不知道到高雄要玩什麼，建議參考由高捷與高鐵攜手合作推出的「高鐵高雄好玩卡」及「高鐵高捷聯票」！「高鐵高雄好玩卡」內含高鐵來回、高捷&輕軌二日卡、愛河太陽能船、雙層巴士、夢時代摩天輪、駁二展場套票、哈瑪星鐵道館、壽山動物園等門票；「高鐵高捷聯票」則含高鐵來回、捷運二日卡、渡輪來回、新宇自行車租用、英國領事館及鈴鹿賽道樂園設施搭乘券等。當然還有原價NT$3,200元，優惠價只要NT$990元的「輕軌周遊2日套票」，內含高捷&輕軌二日效期QR Code、i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院全票、雙層巴士、駁二展覽、駁二小火車套票等，再再網羅高雄最好玩景點，讓您一次玩到底，暢遊高雄。

今年適逢打狗更名為「高雄」的100週年，市府推出「高雄100，無限精彩」系列活動，在捷運大東站內也有「打狗的15個故事」展覽，邀各地民眾回首高雄百年風華。高雄市觀光局以「高雄漫步，山海河港」為主軸，規劃高雄市百年建築、景點、主題行程等，讓遊客暢遊高雄風光。高捷公司表示：暑假期間為協助推展觀光，高捷也針對不同族群，陸續推出免費解謎體驗活動、好小子夏令營、夏戀高捷動漫季、南台灣最大規模3對3籃球賽等，歡迎大家來高雄，搭高捷參加各種不同主題活動，歡度暑假美好時光。

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