（大同集團旗下大同及大同綜合訊電等五大企業工會今日號召4、5百人，到大同總公司門外聲援公司派。圖／沈美幸）

大同集團旗下大同、大同綜合訊電、大同桃園壹廠、大園廠四個企業工會及三峽廠工會等五個工會，為了保工作權，今(30)日號召4、5百名員工，前往大同總公司門外聲援公司派，以呼籲合法股東團結自救，力抗非法陸資及同路人為訴求。

大同今日股東會登場，場內場外都很精采，場外開會前發生零星口角衝突，場內也很熱鬧，市場派人士一度衝到台前，大同公司派出保全圍在主席台前，讓市場派不再有機會靠近主席大同董事長林郭文艷，市場派在司儀宣讀主席裁示，王光祥等人違反公司併購法，取消市場派所有表決權及投票權後，輪番砲轟大同沒收市場派投票權。

場外，大同五大產業工會聚集4、5百名員工，發新聞稿聲明，提出支持公司的七大理由。呼籲所有大同股東，一致對抗非法陸資結合的非法股東，才能確保股東投資權益，以及今年員工安居樂業的希望。

大同產業工會聲明指出，一、創辦人工業報國精神不變、百年大同一路走來始終如一。二、大同常年配合國家資訊科技發展與資安需求，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心若干系統建置，也積極參與多項公共工程機電系統，未來也將持續打造全球信賴的系統與解決方案，證實大同在系統整合的實力。

三、違法陸資入侵大同，台北地檢署偵屬實提起公訴。四、三圓家族借錢買股，恐破產公司想藉強取大同翻身。五、政治人物昨是今非，用政治權謀論公司治理，如同緣木求魚。六、大同窮盡告知意外，希望政府機構盡速查辦。七、合法股東支持大同，團結自結對抗非法陸資股東。

(工商 )