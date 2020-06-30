（台中銀董事長王貴鋒（左）及總經理賈德威，30日股東常會中，進行董事改選，結果兩人均連任董事。圖／劉朱松）

台中銀（2812）30日召開股東常會，除了通過2019年度股利，每股股利將配發0.8元（含配股0.52元及配息0.28元），並選出12席董事（含4席獨董），結果，該行董事長王貴鋒及總經理賈德威，均連任董事，預料王貴鋒可望續任董座，繼續主導該行經營。

至於寶佳集團旗下合陽管理顧問公司，上屆持有一席台中銀董事，但本屆台中銀股東會停止過戶的持股張數，只剩下逾1,885張，無緣續任董事，正式退出台中銀的董事會決策圈。

台中銀2019年度整體獲利表現，仍屬穩健，稅後淨利43.2億元、年增7.77％，EPS1.16元，高於2018年度的1.12元。該行資本適足率（BIS），由2018年底12.35％，再提升為2019年底13.23％，顯示該行資本結構強度良好。

另在健全經營體質方面，台中銀2019年底逾放比0.31％，及呆帳覆蓋率475.54％，均優於2018年底水準。

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