台灣5G大戰正式開打，然而全球最大5G市場大陸更因為有「新基建」國家隊挹注資源，帶動創業板等指數引領全球股市多頭，躍居今年上半年漲幅冠軍。

展望陸股後市，投信業者表示，在官方加快推進新型基礎設施建設以挹注經濟發展的利多帶動下，包括5G、大數據、人工智能及工業互聯網等行業及相關通信指數，將是下半年布局A股的投資亮點。

為挹注疫後經濟發展，大陸官方多次強調加快5G等「新基建」建設，預計投入人民幣1.2兆元，成為今年的政策重心，在國家隊報明牌的帶動下，據統計，創業板因為有「新基建」等利多加持，今年來大漲35％；聚焦於5G題材的通信指數亦成為A股多頭熱門指標。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，「新基建」以科技創新領域為核心，其中5G建設更是「新基建」的關鍵項目，預期未來5年是大陸5G建設高峰期，並將持續帶動整體經濟加速產出。根據IHS Markit統計，全球各主要國家未來15年5G建設預估帶動之產值，以大陸1.1兆美元居冠，其次是美國、日本的7,860、4,060億美元。

廖崇文指出，隨5G建設逐步邁入高峰期，使國產化進程加速，上中下游產業鏈都將直接受惠，目前商機主要聚焦於基站建設等電子通訊設備元件為主，加以大陸在5G專利與技術已從追趕者變成領先者，預期相關通信指數可望受惠疫後國家隊推動經濟發展及5G帶動新一波科技創新的兩大引擎帶動下，成長表現可期。

(工商 )