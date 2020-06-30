根據衛生福利部調查顯示，中成年人鈣攝取不足率達8成以上，若長期鈣攝取不足，則容易發生骨質疏鬆症。民眾習慣吃鈣補骨，衛生福利部台中醫院臨床藥師提醒民眾市面上鈣片種類眾多，有碳酸鈣、檸檬酸鈣、乳酸鈣、葡萄糖酸鈣等，其中又以碳酸鈣、檸檬酸鈣最為常見，最經濟實惠的首選則是碳酸鈣。

衛生福利部台中醫院藥師黃秀滿說，骨質疏鬆症常見於停經後女性，主要是因停經後雌性素分泌急遽減少，造成骨骼中鈣質大量流失，而使骨質疏鬆症發生率急速增加。衛生福利部建議成人每日應攝取鈣質1000毫克，鈣可以預防骨質疏鬆症，乳製品、綠色蔬菜、豆類製品、小魚乾、黑芝麻鈣等多種食物都富含鈣質。

黃秀滿指出，不同種類的鈣片，含鈣離子量也不同，而鈣離子才是骨骼所需的元素，碳酸鈣所含的鈣離子為40％，檸檬酸鈣則只有21％，一顆500毫克的碳酸鈣，約含200毫克的鈣離子，選擇鈣片時要留意並看清楚「鈣離子」含量的多寡。

黃秀滿進一步說明，透過胃酸有利分解碳酸鈣中的鈣離子，隨餐或飯後兩小時內服用吸收最好；檸檬酸鈣在體內的吸收就不受胃酸影響，不需隨餐服用，對於胃酸分泌不足或長期使用胃藥的人，選用檸檬酸鈣則比碳酸鈣更好。

黃秀滿說，服用鈣片需注意藥物交互作用，鈣片會影響鐵劑、抗生素等藥品吸收，若有同時服用其他藥品時，可諮詢醫師或藥師，以免造成所服用的藥品療效不佳。並且要留意可能會引起脹氣、便秘等不適感，這時就得多喝水預防及改善便秘。

最後她提醒民眾，服用鈣片時可以藉由曬太陽，來增加身體產生維生素D，適度的補充維生素D，加強胃腸對鈣的吸收，更有利鈣質吸收。

(中時 )