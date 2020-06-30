行政院內閣日前出爐，但遭外界質疑太「男」，婦女比率不高，多個行政院性別平等委員會委員今天召開記者會指出，本屆行政院內閣包括政務委員唐鳳、勞動部部長許銘春、經濟部部長王美花在內僅有3名女性，呼籲行政院應把內閣性別比例法制化。

據統計，從1989年出現台灣第一位閣員財政部部長郭婉容後，期間歷經4次輪替，換手8任4位總統，前後有20次17位閣揆的組閣機會，統計受邀參與國家治理的女性閣員有57位。

行政院性平委員、婦女救援基金會董事黃淑玲表示，20年以來，台灣女性閣員比率大幅退步，2000年總統陳水扁上任時，唐飛內閣有21.4％的女性閣員，總統馬英九剛上任的內閣也有2成為女性閣員，而至今的蘇貞昌內閣僅有3名內閣、6.9％為女性，也違背總統蔡英文任命1／3女性閣員的選前承諾。

行政院性平委員、台灣婦女團體全聯會理事陳秀惠說，2016年時蔡英文曾在臉書上針對內閣成員的比別比例道歉並承諾改善，但這次連出面回應或承諾改善都沒有，政見與臉書的承諾顯然只是講講，沒有定下目標進度管考，才會4年後也交白卷。

行政院性平會委員、台灣展翅協會副理事長何碧珍呼籲，應依CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）暫行特別措施精神，將內閣性別比例法制化，如果真有疑慮也可以訂定「應注意性別比例」，而在完成前項法制化前，內閣應有單一性別比例不得低於1／3的政治慣例；行政院也應著手建立及儲備各界專才，提升女性治理能量。

(中時 )