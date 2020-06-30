國民黨立委昨佔據立法院議場，遭民進黨立委以優勢人力強行架離，事後藍委洪孟楷指責綠委吳秉叡鎖喉是「殺人暴力」，綠委張宏陸、吳秉叡則指洪偷襲女立委。國民黨文傳會主委王育敏上午呼籲民進黨不要做不實指控、轉移焦點。

王育敏強調，洪孟楷已在臉書表示並未對女立委有粗暴動作，反倒照片顯示得十分清楚，當時吳秉睿以鎖喉方式對付洪孟楷，照片顯示十分清楚，蔡英文總統不應該躲起來，要針對吳秉睿這種致命的危險舉動，大聲約束自己的立委，禁止再有鎖喉的危險動作。

對於宣稱佔據議場3天3夜，卻僅20小時就清場。王育敏說，從前天到昨天佔立院議場是受民意友持的，民調顯示有過半數網友認為國民黨要幫民眾表達立場。民進黨在清場時使用非常粗暴的行為，鎖喉、傷害國民黨立委，我們要予以譴責。這次監委提名不當，國民黨會持續讓民眾及社會了解，也奉勸蔡總統勿一意孤行，會留下最難堪紀錄。

(中時 )