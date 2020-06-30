在台劇中以惡女演技聞名的女星曾莞婷，在火辣外表下，其實有著親切貼心的個性，是許多粉絲心目中的「真女神」，她近年除了拍戲外，花了許多心力在經營社群，經常跟網友們分享生活及心情點滴，而她昨晚突然感觸爆發，寫下長文吐露出道多年來的職場剖析，金句連發，讓眾人看得心有戚戚焉，覺得非常貼近現實。

曾莞婷昨更新IG，突然感觸噴發，表示自己自16歲出道至今看了很多，「有為了卡位背叛友誼的人，也看過很多現實的嘴臉，讓你知道這世界不是永遠只有美好」，而她唯一能做的，就是保護好自己，不要欺負人，也不讓人欺負。

曾莞婷也坦言，如今看到的世界運作就是如此現實，「當你可以選擇的時候，沒有做好準備，就換別人來選擇你」，謙稱自己除了身材外，也沒什麼東西能引起媒體報導，然這也是她明哲保身的方式，不炒新聞也不被炒作，「我喜歡這樣的自己，也希望一直可以做一個讓自己喜歡的人」，她自嘲這番話根本是初老症廢話，但粉絲聽了覺得受用，直呼雖然殘酷，但實在中肯。

(中時電子報)