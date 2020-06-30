近日中國廣告協會制定了《網路直播行銷活動行為規範》，並從7月1日起實施，重點規範直播帶貨行業刷單、虛假宣傳等情況。觀察當中多次提到直播帶貨刷單情況，並強調網路直播行銷主體不得利用刷單、炒信等流量造假方式虛構或篡改交易資料和使用者評價。

此外，先前不少消費者在直播中買完商品就陷入「三不管」，主播、直播平台與商家互踢皮球，如何建立售後保障消費者權益方面。據中新網引述該《規範》指出，網路直播行銷平台應建立入駐主體服務協定與規則，明確網路直播行銷行為規範、消費者權益保護、智慧財產權保護等方面的權利和義務。

甚至還會發生騙取商家佣金等情形，稍早也曾傳出某商家花費25萬元（人民幣，下同）尋得一個直播位置，直播時看似線上人數不少，但最終僅賣出50單收場，第二天還出現了部分退款。

實際上，大陸中消協29日也指出，在今年「618」電商購物節中，直播帶貨行業存在產品品質貨不對板，平台主播向線民兜售「三無」產品、假冒偽劣商品等；又或直播刷粉絲資料、銷售量刷單造假等情況，甚至直接還點名羅永浩和國美。

(旺報 )