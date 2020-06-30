國民黨立院黨團不滿監察院長被提名人陳菊等監院人事案，28日突襲佔領立院議場；新北市民進黨團今在新北市議會總質詢，要求新北市長侯友宜表態看法，侯無奈回應，他現在不是立法委員，而是新北市長，其實這些場景從過往到現在都屢現不鮮，「總歸一句話，我尊重立法院的運作。」

今總質詢上午11時由民進黨團議員張志豪、何博文、廖宜琨、李坤城、鄭宇恩與彭佳芸聯合總質詢，針對國民黨主席江啟臣率黨員佔領立院議場，要求侯友宜表態看法。

廖宜琨第一個開砲，拿出立法院門外被釘上長鋼釘照片，他痛批，理性霸佔沒關係，但連鋼釘這種傷害性極高的工具都出動，「侯市長，你認為國民黨的做法適合嗎？」

李坤城則說，新北市議會沒開會當然也不會開冷氣，藍綠兩黨雖常有競爭，也能和平找到解決方案，不會採取如此激烈手段；他認為侯友宜是國民黨團中很有影響力的人，應該對這件事情表態。

何博文質疑，侯友宜是最國民黨最有影響力的政治明星，外界紛紛推判他能更上一層樓，選總統、選黨主席都有可能，「難怪江啟臣怕得要命，國民黨行為荒腔走板，就是因為有侯友宜在背後虎視眈眈！」

侯友宜表示，他沒看過鋼釘照、也不清楚當時情況，但充分尊重立法院的運作，當然在監察委員的提名過程中，大家會有不一樣的聲音和看法，無論如何現在是民主時代，這些聲音必須要被接受、也要採取方法跟作為。

侯友宜表示，他現在是新北市長，不是立法委員，新北市議會有新北市的議事規則，立法院也有自己的運作規範，怎麼規定就怎麼做；侯坦言，「其實這些場景很多年前到現在都屢見不鮮，但他都一句話，『尊重立法院』。」

至於未來是否參選黨主席？侯友宜說，謝謝大家關心，他現在是新北市長，好好把市政做好、專心做現在的工作，「健康最重要啦！」

(中時 )