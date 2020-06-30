台開（2841）30日舉行股東會，並進行董事改選，結果，由董事長邱復生提滿的4席董事、3席獨立董事，全數當選。而大股東錢櫃董事長練台生提名的1名董事人選則落選。

新當選的四席董事分別為邱復生、葛福麟、詹婷怡、詹清渭；新當選的三位獨董包括前新竹縣長邱鏡淳、戰略學者洪榮一，以及中信金融管理學院教授陳錦稷。

邱復生指出，集團近幾年來進行多角化經營，包括金門風獅爺商店街、花蓮新天堂樂園持續營運中；而洄瀾灣養生村、新竹溫泉酒店及酒店式公寓等地開發案及產業園區，也在繼續推動、穩定發展。

對於30日的股東會上，有股東反應，台開的股價低於淨值；邱復生指出，台開過去受政府委託開發的產業園區及公共工程，開發資金是由台開自行籌措支應並承擔資金壓力，這樣由民營公司擔負政府職責與風險的模式，權利義務明顯不對稱。

多年來，台開已向銀行完成巨額還款167.91億元，目前尚有62.53億元是自有資金墊付，已超過台開資本額半數，影響股東權益。

因此，邱復生表示，台開已向行政院及所屬經濟部陳請，希望出面協調解決。未來政府相關機關若歸墊這些開發資金，集團的營運榮景應可期待。

(工商 )