立法院昨（29）日為陳菊等監察院人事提名，藍綠兩黨大打出手，同時為了防止國民黨再次突襲佔領立法院主席台，民進黨昨晚也輪班留守議場大門；總統府今早特別送早餐至立院，慰勞綠委辛勞，民進黨立委陳亭妃笑說，晚了一點來，就已經拿不到任何早餐了，或許還有委員一人吃兩份。

陳亭妃表示，總統的早餐很好吃，因為只要晚一點來，就已經拿不到任何早餐了，或許還有委員一人吃兩份。她也說，很感謝總統一早的關心，送來那麼好吃的早餐，但更希望臨時會所有的議程都能順利進行，趕快把一些民生法案通過，這才是比較重要的。

對於藍綠昨日激烈衝突，國民黨立委洪孟楷指控，民進黨立委吳秉叡對他使出「鎖喉功」，根本是殺人動作；陳亭妃回嗆，洪孟楷「打人喊救人」，然後率先哭著要找媽媽，讓我非常訝異。

陳亭妃說，昨天所有的過程都有錄影存證，到底一開始是誰動手，其實都看得非常清楚，並不是洪孟楷幾張照片就可以代表一切。她指控，洪孟楷委員在一開始刻意要打邱議瑩委員，民進黨的男性委員才會有保護動作。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)