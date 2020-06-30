可成(2474)今股東會，通過10元現金股利，可成去年受國際貿易關係緊張、英國脫歐，以及區域地緣政治不穩等議題持續影響全球經濟，主要政治與經濟體均面臨不同挑戰；可成去年上半年表現不如預期，但下半年創造了強勁的成長表現，2019年集團營收達到916億台幣，相較去(2018年)年的954億元，僅微幅下跌，不過ROA和ROE去年都降至個位數，ROA為5%，ROE為8%。展望今年下半年，可成董事長洪水樹表示：審慎樂觀，在中美貿易衝突下，未來全球供應鏈恐重新組合。

洪水樹表示，可成將繼續發揮其「完整的製程矩陣能力」，導入新產品與新客戶。新產品例如5G、人工智慧(AI)在未來這幾年，也會對全球科技產業造成相當大影響。可成一直在思考，未來10年、20年更長遠發展的路在哪裡，但這是大家共同的問題，還沒有立即有效的解方，可成不斷在思考與觀察環境變化。

可成也會積極開發特殊製程、技術、與材料，搭配公司現有製程技術不斷強化，使公司成為全球機殼及內構件廠商中，無論在品質、良率、成本、量產能力、客製化且創新的設計上，均能符合或超越一線客戶要求的主力供應商。在銷量預測方面，由於產品種類、規格、尺寸之分別甚大、使用材質之多樣與加工方式之差異，故機構件之預期銷售數量並不具比較性，但產業在大者恆大的趨勢中，可成仍將以創造高於產業平均績效為目標。在此同時，公司也曾尋求新的領域作為新的成長動能。

洪水樹表示，2020年疫情影響了全球經濟行為與秩序，使得今年再度出現了較大的不確定因子。談到產業動態，洪水樹表示，市場競爭是一個影響因素，客戶策略也許有更大的影響力。產業經過10年、20年發展，可成取得相當多業績和成就，這是一個大轉換時期，不光是可成所處的產業環境，也牽涉到全球政經環境，例如美中貿易紛爭等。

(時報資訊)