美國波音獲准認證試飛，波音股價周一飆漲逾14%，並帶動國內航太股表現；航太扣件廠豐達科(3004)今早開高後勁揚，但逾60元上空遇賣壓，盤中漲幅收斂至約3.5%。

因受新冠肺炎疫情影響，國際航運量銳減，衝擊航太相關需求；豐達科5月合併營收1.15億元，較去年同期的2.55億元減少54.6%，今年1~5月合併營收9.15億元，較去年同期減幅擴大至17.92%。

相對於第一季營收尚穩，第二季受到疫情擴散至歐美地區影響，使得今年業績成長受到阻力。豐達科第一季營收6.53億元，仍比去年同期增加2.93%；但4月營收年減及月減均逾三成，5月營收月減二成且年減逾五成，今年前5月營收比去年減幅擴大至17.92%。

豐達科今年第一季營運尚穩，惟成長動能相較去年放緩。豐達科2月及3月因大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復部分產能，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，以及疫情衝擊航空業需求，使得公司今年至今業績受到影響。

波音737 MAX型飛機本周一展開首日的驗證飛行測試，被視為是波音度過史上最嚴重危機，波音股價大漲逾14%，也激勵相關航太概念股。

(時報資訊)