新冠肺炎疫情重創台灣餐飲業，不少店家黯然熄燈倒閉。雖然隨著疫情趨緩，餐飲業營運已率先回溫，但饗賓餐旅集團總經理陳毅航認為，造成餐飲業此次「完美風暴」的3大結構性問題仍在，預期在後疫情時代，餐飲業的淘汰賽態勢仍不會改變。

陳毅航認為，此次新冠肺炎疫情對餐飲業的營運衝擊，可說是「50年來最大海嘯」，許多長期營運的知名老店都要活不下去，主要有3大結構因素造成此波完美風暴，包括餐飲業供過於求、經營成本連年攀升、以及疫情造成市場消費急凍。

陳毅航指出，在2003年爆發SARS時，全台餐飲業營收約3000多億元（註：實為2712.66億元），而截至去年已成長突破8000億元。然而，台灣的人口、實質薪資及實質消費力並未跟隨同比增加、仍與當時相差不多，餐飲市場供過於求的問題已愈趨明顯。

據經濟部統計處統計，自1999年開始統計以來，台灣餐飲業營收僅2001年出現衰退，隨後即逐年成長，自2001年的2613.76億元成長至去年的8115.76億元，年增率落於0.05～13.72％。近3年年增率落於3.73～4.39％，較2005～2016年的高度成長期明顯趨緩。

在市場競爭愈趨激烈之際，包括食材、人力、瓦斯和電費等經營成本逐年攀升，亦成為餐飲業面臨的另一項結構性挑戰。加上此次疫情造成消費需求全面急凍，雖然許多業者盼透過外送平台突圍，但外送平台抽成比重高，未能明顯降低餐飲業經營壓力。

儘管隨著疫情趨緩，民眾外出用餐消費信心及意願回升，使得先前陷入營運寒冬的餐飲業營運自5月起明顯復甦回溫，但陳毅航認為，由於造成此次完美風暴的結構性挑戰仍在，預期在步入後疫情時代後，餐飲業的淘汰賽態勢仍不會改變。

陳毅航指出，此次疫情改變餐飲業的思維及經營策略，業者在疫情期間都有要先「活下去」的共識，除了推出便當等產品拓展外送外賣服務外，也因應「宅消費」商機加速研發常溫、冷凍即時料理商品，並洽談虛實通路推廣銷售，以分散未來營運可能風險。

陳毅航認為，現今餐飲業仍存有3缺，包括對從業人員的觀感、經營理念、勇於承擔的企業家精神。集團在撐過疫情寒冬後，也思索著未來能做些什麼協助台灣餐飲業發展。他表示，饗賓希望成為餐飲業的整合者，希望在有能力時分享自家資源，使餐飲業能正向發展。

(時報資訊)