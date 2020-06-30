暑假將至，108年四等警察特考班學員首踏出校門，於109年6月29日進入實務單位，展開為期8周的暑期實習，本次台中市政府警察局第三分局計有11名，共6男5女實習生，實習期間將分派至各派出所及交通分隊，並由各單位遴選優秀員警，採一對一指導方式，傳授工作經驗。

第三分局長廖國政為迎接這群即將踏入警界服務的實習生，特別於分局3樓會議室親自主持108年四等警察特考班暑期實習座談會，會中勉勵同學，8周的時間雖然不長，卻是同學們對於進入職場的前哨站，第一次的實習經驗，對於同學未來生涯可說甚為重要。

因此，分局也特別遴選優秀員警，採師徒制一對一指導，傳授指導工作經驗，同時要求各所指導員，務必將最好的一面呈現出來，表現應有的專業實力，指導學弟妹，並妥善照顧他們的生活起居，讓他們在這段實習期間能夠滿載而歸。

廖國政特別叮嚀，警察工作性質複雜，為了查處案件同儕間需要緊密合作，提醒同學們要注意男女相處分際，而處事時所接觸的民眾個資要注意保密，切勿任意PO網洩漏。他並勉勵同學，8周的時間很短，卻能締結深厚的緣分，實習生跟隨學長姐處理事情時「多聽、多觀察」，跟著學長姐歷練，期許同學們日後都能找到最適合自己的處事方式，在合法、合理的情況下，妥適完成任務。

(中時 )