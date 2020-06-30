巴掌仙子「惠媛」，住進「重症加護型新生兒保溫箱」後，在護理人員的細心照護下，順利健康出院。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

重症加護型新生兒保溫箱不但可減少早產兒併發症，也大幅提升早產兒的照護品質。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣超過7成新生兒在門諾醫院出生，其中每年約有120位早產兒，「移動」他們潛在高度風險，需要先到保溫箱照護、觀察。其中一出生僅685公克的巴掌仙子「惠媛」，住進麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈的「重症加護型新生兒保溫箱」後，在護理人員的照護下，順利健康出院。

花蓮一對夫妻，日前生下體中只有685公克的早產兒「惠媛」，因體重過輕，還沒體驗母親的擁抱，就直接送進新生兒加護病房的「重症加護型保溫箱」中照顧。惠媛的母親難掩心中激動情緒，眼眶泛淚的說，孩子在重症加護型保溫箱中住了一個多月，每天探視時間是一家三口最珍貴的時光。看著孩子幼小身軀努力長大，超過2300公克，感謝醫療團隊的照護，終於可以回家團圓。

門諾醫院小兒科主任鄭永隆說，「移動」體重極低的早產兒有高度潛在的風險，如失溫、腦部震動、出血等。「重症加護型新生兒保溫箱」不僅可直接在加護病房及開刀房裡，變身為手術處理台的高階多功能保溫箱，還結合了保溫箱及處理台的功能，讓早產兒在面對不確定的變化時，不必離開保溫箱而直接進行醫療處置，大幅降低移動風險，減少併發症，提升早產兒的照護品質。

門諾醫院長吳鏘亮表示，院內每年新生兒中約有120名早產兒，除專業醫療照護，醫療設備支持是不可或缺，「重症加護型新生兒保溫箱」不但可減少早產兒併發症，也大幅提升早產兒的照護品質。

麥當勞叔叔之家慈善基金會日前看見東部醫療的需求，捐贈2台「重症加護型新生兒保溫箱」及5部兒童輪椅，給花蓮門諾醫院。基金會秘書長蔡金玲表示 ，繼去年捐贈給台大兒醫、台大新竹分院、台大雲林分院及高雄榮總共7台「重症加護型新生兒保溫箱」；基金會看到東部醫療的需要，盼能守護最小花蓮人。

(中時 )