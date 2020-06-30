民進黨提名的監察院長陳菊，遭到國民黨立法院黨團強力杯葛，同為民進黨新潮系的副總統賴清德30日參訪台南市黑橋牌香腸博物館指出，與北市、新北市相比，陳菊主政高雄被監察院糾正的案件最少，對台灣人權的貢獻也非常大，被提名監察院長並負責人權委員會非常適當，相信她一定有辦法好好地擔任院長。

賴清德表示，陳水扁總統執政時，立法院是朝小野大，當時他是立法院民進黨團幹事長，因為看到國民黨利用國會多數，在程序委員會封殺民進黨所提的法案，其中包括軍購案、監察委員同意權案等等，看到國民黨既不願意進行實質審查，同時又不願意廢掉監察院，因此率領民進黨團提出釋憲，後來大法官會議也做出632號解釋文，特別強調只要監察院存在的一天，總統就有責任要提名，立法院也有責任行使同意權，如果不這樣做的話都算違憲。

賴清德說，蔡英文總統基於憲法要求，將監察委員的提名名單送到立法院，不分朝野也都有責任進行實質審查；如果現在國民黨已經同意廢除監察院，大家可以形成一個共識，這是最後一次進行實質審查，然後共同修憲，將考、監兩院廢除，這才是一個進步的做法；如果說沒有辦法廢掉，卻指示進行抗爭的話，相信國人應該也不會支持。

賴清德認為，立院針對監察院長提名人陳菊進行審查時，可以針對陳菊的每一個事情提出質詢，他也相信陳菊一定有能力給予一個非常好的答覆；如果不針對陳菊進行實質審查，只是說她在高雄市市長期間有多少的糾正，他覺得這樣是不夠公正、客觀。因為陳菊在高雄主政共12年，合併前4年、合併後8年，這12年大家如果去看看台北市前市長郝龍斌跟現任市長柯文哲，或是新北市前市長朱立倫及先前的市長周錫偉，3個市政府這12年期間，哪一個政府施政被糾正的案子比較多？就不難看出，其實在北高3個城市裡，陳菊主政時被監察院糾正的案件是最少的。

他強調，舉這個例子最主要是讓大家知道，如果立委對陳菊有任何的意見，可以在質詢審查時提出，因為陳菊早期從事民主運動，也曾經被關進黑牢，但對人權的堅持從來都沒有任何退縮，還擔任過台灣人權基金會理事長，對台灣的人權其實是用心非常多，貢獻也非常大，此時被提名監察院長並負責人權委員會，他覺得非常適當，他也相信陳菊一定有辦法好好地擔任院長。

(中時 )