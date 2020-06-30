台中火力發電廠2號機組在端午連假前夕重啟，遭到市府重罰，台中市議員及環保團體都在中火外抗議。國民黨主席江啟臣今天在立法院開記者會，痛批民進黨毀憲亂政，無視2018年公投減煤的直接民意，「不顧人民健康只顧政權。」

江啟臣說，2018的反空汙公投，要求政府每年平均減少百分之一火力發電量，獲得高達795萬票同意通過，另外一個停止政府興建、擴建任何燃煤電廠或發電機組，也獲得760萬票同意票通過，這些都是人民直接民意行使，就是要政府減少火力發電，停止興建燃煤電廠與機組。

江啟臣批評行政院跟環保署「毀憲亂政」，完全不尊重公投結果，還倒行逆施，台中市政府開罰中火並撤照，結果行政院以《台中市管制生煤自治條例》牴觸《空汙法》為由，宣告該自治條例無效，該條例是交通部長林佳龍在台中市長任內通過，等於打臉林佳龍。

江啟臣也痛批環保署到底是「環境保護署」還是「環境破壞署」，《環境基本法》規定，經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先，法條寫得一清二楚，民進黨政府毀憲亂政，無視法規，不依法行政。

江啟臣並質疑，當民進黨政府做出這些不依法行政的事情時，將來的監察委員敢查嗎？這些正要被民進黨護航通過的監委被提名人願意查嗎？監察院長被提名人陳菊自己都弊案連連了，中部人怎麼能依賴他們保護，民進黨政府連公投都不鳥了，會鳥這些要被護航的監委嗎？

(中時 )