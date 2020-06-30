被封為韓國「四大公共財」之一的42歲男星蘇志燮，今年宣布結婚後便立即投入新電影《外星人》的拍攝工作，趁著假日外出卻被粉絲意外捕獲，還親切的與粉絲合照，隨性的裝扮也成為討論的話題。

出道25年，甚少有花邊新聞的蘇志燮，以帥氣的外表及182cm高挑身材擄獲不少女性的芳心。沒想到在2018年為電影《雨妳再次相遇》宣傳時，與負責採訪的主播趙銀政相識相戀，交往一年多便認定彼此，於今年4月宣布低調完婚，並捐贈5000萬韓元善款給低收入戶學童代替豪華婚禮，讓原本心碎的「蘇太太們」不得不稱讚兩人的善舉。

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而婚後保持低調的蘇志燮，近日卻被粉絲捕獲出現在某咖啡店中，只見他一身輕鬆打扮穿著寬大白T搭配墨鏡及帽子，親切的拉下口罩露出小鬍子與粉絲拍照，網友看到照片紛紛留言「留著鬍鬚以為是哈哈」、「妳太幸運了」、「就算有鬍渣還是帥」。

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(中時電子報)