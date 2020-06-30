高市林園區海墘路岸際沙灘驚見1具全裸女屍！海巡署南部分署第五岸巡隊30日清晨5點41分時，接獲高市府消防局通報表示，林園區海墘路岸際沙灘有女屍；岸巡隊人員趕抵發現，該女屍為全裸且無任何證件，除移往殯儀館外，當地林園警分局也報請檢方相驗。

據了解，林園警分局港嘴派出所初步查驗，該女性死者年約50歲，也呼籲民眾近期如有親友失蹤者，可向警方聯繫；至於該女死因及身分將待一部相驗釐清。

林園警方表示，民眾早上5點多外出運動時，在海漧路旁的沙灘，發現這名全裸婦女，面朝下趴在地上，趕緊打電話報警處理。

警方到場檢視，發現女子已經氣絕，頭部有2指寬撕裂傷、血跡乾涸，由於臉部呈現浮腫，人臉辨識沒有結果，身分有待查證。

警方說，目前尚無法得知女屍落海原因，早上11點多先將屍體送到市立殯儀館，目前檢警正在相驗，才能釐清死因，確認有無他殺嫌疑。

(中時電子報)