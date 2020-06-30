大陸人大常委會「全體同意」通過香港國安法，蔡英文總統今天表示，大陸曾承諾香港50年不變，香港國安法通過，讓這個承諾打了很大的折扣，對大陸無法屢行承諾感到非常失望，也證明一國兩制不可行。

大陸人大常委會30日上午9點，以全體同意的結果，通過《港區維護國家安全法》。蔡英文今天接受媒體聯訪表示，大陸曾承諾香港50年不變，香港國安法的通過，讓人感到這個承諾確實打了很大的折扣。

她說，我們對大陸無法屢行承諾感到非常失望，這也證明一國兩制是不可行的。也希望香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由民主和人權，我們也會持續支持香港在堅持自由民主和人權道路上所做的各項努力。

蔡英文表示，我們有專案對香港人民提供人道協助和關懷，也成立台港服務交流辦公室，7月1日就會開始運轉，希望透過這項具體行動進一步提供香港朋友，在人道上和在進行台港交流上需要協助的地方

美國國會參、眾兩院跨黨派重量級議員上周五（6月26日）提出一個新法案，預計每年撥款3200萬美元供聯邦政府公務員到台灣參加兩年研究交流項目，以強化美台關係並推進美國在印太地區的價值與利益。

對此，蔡英文表示，對於美國國會議員所提提案，我們表示歡迎，這也是與美國交流中很重要的部分，我們與美方關係穩定且在成長當中，希望無論是公部門還是私部門都有更多交流的機會。

針對共機近期頻繁擾台，她說，這段時間台海週邊有很多軍事情況，大陸那邊也有很多軍事行動，我們都有全程掌控和適當應處，「請國人同胞不必太擔心」。

至於國民黨執政時期，曾簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），迄今已屆滿10周年。國民黨提醒政府若要延續ECFA，應儘速通過兩岸協議監督條例。蔡英文則表示，會持續觀察大陸對此事的態度。

(中時 )