大陸財政部、海關總署、稅務總局29日聯合發佈《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》，顯示自7月1日起，離島旅客每年每人免稅購物額度由3萬元（人民幣，下同）提升至10萬元且不限次；擴大免稅商品種類，由原來的38種增至45種，增加電子消費產品等7類消費者青睞商品。

這也引來許多旅遊企業盯上海南離島免稅紅利，紛紛佈局海南。此次公告指出，具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營，鼓勵適當競爭，釋放出更多機會。

看到今年5月，中國國旅收購其控股股東持有的海南省免稅品有限公司51％股權，正式成為目前海南離島免稅的唯一運營商。本月初，中國國旅又宣佈擬變更證券簡稱為中國中免，凸顯免稅主業。

據《新京報》引述大陸財政部指出，大陸試行離島旅客免稅購物政策以來，促進海南國際旅遊島建設，帶動旅遊消費及相關產業發展。據海關統計，截至2019年年底，累計購物1631萬人次，免稅銷售額538億元。

(旺報 )