金山警分局交通分隊小隊長張簡富豐與警員陳香年，於端午連假6月26日執行防制危險駕車勤務時，凌晨3時20分許行經金山區海興路前（往基隆方向），見兩輛自小客車故障燈閃爍停於中角灣路旁，民眾周男及吳男蹲在地上，經瞭解原來是車輪爆胎，二人苦惱不知所措之際，幸經員警經過發現，主動熱心協助充氣換胎，始得以順利脫困。

據瞭解周姓民眾等人利用端午連假期間日前相伴來北海岸出遊，當天晚間21時許，行經中角灣前右前輪突然爆胎，因適逢端午節連假，聯絡不到修車廠前來救援，只好先先停放路邊，自行搭計程車返家，好不容易半夜聯絡修車廠友人偕同前來救援，半夜抵達中角灣時，卻因備胎無氣亦無充氣工具，致使進退不得陷入困境。正當苦惱思索之際，適逢巡邏員警經過，主動協助放置警示牌，再偕同周民將備胎帶回交通分隊充氣，完成充氣後再返回現場換胎，對於警方的雪中送炭，急難救助，深表感激與肯定，過程中不斷告訴員警「幸好有你們，否則半夜人煙稀少真不知怎麼辦」。

分局長陳永昌表示，民眾在外地發生狀況不知該如何尋求支援，同仁能發揮同理心在第一線執行勤務協助民眾，於能力範圍內持續幫助需要幫助的人，其行為值得讚揚。

(中時 )