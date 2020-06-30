台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 12:112020/06/30 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 30歲女被刺後無生命徵象，目前送中國附醫急診搶救。(馮宜惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容12:05) 台中東區十甲路30日上午驚傳持刀傷人案，在十甲路一棟大樓外有民眾見一男一女爭執不下，男方更手持利器朝女方胸口猛刺，經路人報案，警消趕赴現場，女方疑失血過多已無生命徵象，現送中國醫藥大學附設醫院搶救中，警方也介入調查以釐案凶嫌犯案動機。 這起意外發生在上午約11點16分，據了解男女雙方為前男女朋友，疑因男方不願分手口角糾紛引爆殺機，目前男方再逃，女方則仍在醫院搶救中。 (中時 ) #生命 #女方 #台中 #大學 #大學附設醫院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 登山遇見「怪蛇」 網見照驚喊：中大獎了！ - 社會 18歲少女4年與3男生3子 驗DNA…大兒子的爸竟是繼父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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