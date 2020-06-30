更新內容12:05) 台中東區十甲路30日上午驚傳持刀傷人案，在十甲路一棟大樓外有民眾見一男一女爭執不下，男方更手持利器朝女方胸口猛刺，經路人報案，警消趕赴現場，女方疑失血過多已無生命徵象，現送中國醫藥大學附設醫院搶救中，警方也介入調查以釐案凶嫌犯案動機。

這起意外發生在上午約11點16分，據了解男女雙方為前男女朋友，疑因男方不願分手口角糾紛引爆殺機，目前男方再逃，女方則仍在醫院搶救中。

(中時 )