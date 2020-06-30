新北市野柳國小是海洋教育推廣學校，緊鄰野柳地質公園，包括包括加拿大、香港等國外中小學都會特地來台參訪，新北市議員張錦豪為提供國、內外學童更好的教學素材，使用建議款助校方打造「野柳地質牆」，將地質公園的美結合於石牆，讓孩子透過課程及經常性接觸，更了解自己生長的土地，對家鄉產生認同感。

野柳國小鄰近野柳地質公園、野柳漁港，校方在課程內融入許多在地特色教學，包括藍星學校淨灘活動、金山自造中心海洋文創DIY體驗、獨木舟操作解說等，有別於傳統學校課程。

野柳國小為了增加更多環境課程，找上張錦豪協助，希望能幫忙打造「野柳地質牆」供學生上課教學用，張錦豪一口允諾，利用議員配合款30萬興建。

張錦豪指出，小朋友是國家未來的主人翁，許多知識不是只有課本才有，因此他一聽到校方有需求，立刻出手協助，也盼地方孩子能對自己生長的土地產生更多認同感。

野柳國小校長張錦霞指出，「野柳地質牆」是以野柳地質公園全貌設計打造的拼貼牆面，裡頭除畫有當地著名景觀「女王頭」，還有特色老鷹「黑鳶」，不只國內小朋友會來，就連外國師生都會特地到校參訪。

張錦霞表示，校方會安排小朋友擔任解說員，讓民眾在學校聽取導覽後再至野柳地質公園參訪，若假日無學童在校，可掃描牆上的QR Code，線上觀看小朋友錄製的中英文解說影片，此舉除了讓遊客更了解野柳之外，也盼能讓野柳國小孩子深入了解家鄉之美。

(中時 )