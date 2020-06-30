台開今年股東會進行董事改選，原傳出年代董事長練台生等人馬出馬角逐，不過，台開今日股東會進行董事改選，公司派獲得散戶、外資支持，7席全拿，高票當選。

第19屆董事和獨董改選結果，董事為邱復生、詹婷怡、葛福麟、詹清渭

潤等4人，獨董為邱鏡淳、洪榮一及陳銘稷等3人。巿場派練台生本人雖退出董事選舉，支持好樂迪董事林弘民角逐1席董事，最後得票數仍無法取得董事席次。

對年初以來，在新冠疫情造成大環境動盪，巿場小道消息紛擾之間，獲得5萬5仟多名股東用選票表達對經營團隊的支持，令邱復生十分感動，並在股東會結束後發表感言。

他感謝所有股東多年來對台開的支持，以及對經營團隊的信賴。·邱復生指出，以小股東占多數的台開，大家都非常清楚知道，台開是如何經歷過各種

風浪，一步一步走出今天的格局；現有經營團隊是如何以不懈的努力，重

新擦亮「台灣土地」這塊招牌的。

邱復生強調，11年前接手台開時，淨值僅5000萬，在經營團隊的努下，如今已大幅成長至198億，未來若遭地方政府技術性干擾出售程予的花蓮、岡山、本州等逾30公頃土地，能獲政府支持、排除障礙，推估淨值還可以再增加100億。

(中時 )