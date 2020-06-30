受到疫情影響，大陸民眾的旅遊習慣悄然改變。馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒表示，目前各地遊客均以本地遊客為主，本地遊客對新玩法、深度玩法有更高的需求，不只是「打卡」和淺層的體驗；「定制遊」近年已逐步成為主流，疫情也推動了定制遊市場的成熟。有數據顯示，「定制遊」訂單量較清明小長假成長4300％。

多個大陸線上旅遊平台的數據顯示，大陸旅遊市場在疫情防控的新常態中逐步回暖，同時，民眾的旅遊習慣也在改變。

馬蜂窩數據顯示，該平台在剛過去的端午小長假期間，度假市場增勢明顯；其中，「當地遊」訂單量相比清明小長假上漲895％，「定制遊」訂單量較清明小長假上漲4300％；景區門票和酒店相比清明小長假的訂單量分別上漲463％和240％。目前，由於跨省旅遊和旅行團仍未開放，因此，周邊遊、省內遊、定制遊逐漸成為主流。

馮饒指出，疫情之前，各大目的地城市的當地遊產品以服務外地自由行遊客為主，但因為疫情，有些旅遊方式還未開放，因此，今年端午小長假期間，當地遊的消費者中，本地遊客成為主流；而涵蓋高端野餐、露營、戶外運動等深度玩法，更加受到遊客歡迎。

(旺報 )