對經濟好轉的期望為澳元與人民幣等風險型資產帶來提振，周二避險型貨幣走跌。英國打算大舉擴大公共支出引發擔憂，使英鎊承壓。

美國5月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）較4月大幅成長44.3%，遠超出經濟學家預估的月增18.9%，並創下自2001年展開調查以來的最大增幅，顯示在受到新冠肺炎疫情衝擊後，美國房市已經快速復甦。

市場對中國國會通過香港國安法的反應冷淡。美元上漲0.1%，報107.70日圓，前一日觸及的3周高點107.885日圓。

避險天堂瑞士法郎放緩至0.9508兌一美元與1.0697兌一歐元。歐元兌美元幾近持平，報1.1242美元。

英鎊在周一跌至1.2252美元，創下1個月新低後，目前持穩於1.229美元。

中國6月製造業活動加速擴張，離岸人民幣漲0.15%，報7.0652兌一美元。澳元漲0.2%，報0.6879美元。美元指數幾近持平，報97.444。

(時報資訊)