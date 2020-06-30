住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店六月成交業績，全台與上月相比量縮5.2%，較去年同期量增20.7%，在六都表現上，台北市月增4.9%，年增34.7%；新北月減1.5%，年增33.6%，桃園月減10.7%，年增28.7%，台中月減3.9%，年增10.7%，台南月增2.6%，年增13.6%，高雄月減20.2%，年減2.3%。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年市場詭譎，住宅市場個案交易浮動大，六月份連假也影響局部買氣，整體而言六月份堪稱平穩，但下半年變數多，市場仍待觀察。

綜觀六都表現，年成長除高雄減少2.3%，其餘均增加，以北市表現最佳，成長34.7%，月表現以北市較強，增加4.9%，值得注意的是高雄表現弱勢，徐佳馨分析，北市過去交易少，近月不少自用客戶以保值思維轉進，加上放款成數補上臨門一腳，是成交增加的一大關鍵。反觀高雄建設話題少，影響房市能見度，也讓交易更顯弱勢。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情逐漸趨緩，且自用及資產布局的需求仍大，建議買方可以積極看屋及出價，商用不動產近期熱度高，也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

(時報資訊)