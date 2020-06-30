美國聯邦航空總署（FAA）證實，波音先前造成兩起空難的暢銷機型737 MAX，周一開始進行為期3天的認證試飛程序，雖然FAA強調尚未決定是否允許737 MAX復飛，但預料離復飛時程不遠，有利供應鏈重啟出貨動能，駐龍(4572)今天股價再度飛上百元，盤中攻上漲停。

FAA透過電子郵件向國會證實，型別檢查授權（TIA）委員會已完成對波音737 MAX安全系統的審查，FAA試飛員最快周一開始進行飛行認證測試，評估波音對737 MAX自動飛行控制系統的建議變更。

法人認為，波音倉庫已停滿飛機，須待新冠肺炎大幅趨緩與737 MAX正式復飛後，客戶才會開始交機以消化波音庫存，波音供應商營運預估到今年第4季才會好轉。

駐龍營收波波音占比達7成，6月營收仍淡，法人估計第2季營收仍低於第1季，但仍可維持獲利，預估第2季將會是公司營運的谷底。由於5月全球客運量月增30％，預期2021年旅客人數將大幅回流，旅客人數增加將直接帶動製造商拉貨動能，再加上波音明確表示將重啟產能，公司營運將逐季走高。

(時報資訊)