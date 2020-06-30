中華電(2412)今日5G開台，中華電訂出用戶目標，一年內要衝出100萬用戶，三年後就有機會挑戰用戶滲透率過半。

董事長謝繼茂表示，整體預估需要5年時間可以整個規格成熟化，若一年內中華電5G用戶可以如預期目標挑戰100萬用戶，則三年後就有機會挑戰用戶滲透率過半，也希望擴大營收的來源，還有加值服務、企業等各方面。

中華電今5G開台，中華電訂下一年內要衝出100萬用戶，看好1399元資費會是一個很好的選項，希望4G的客戶逐步甚至快速轉向5G。

由於目前電信業4G都尚未獲利，就開始拚戰5G，總經理郭水義表示，5G的執照總共20年，未來導入、普及化是最重要的議題，是多元發展，5G會搭配很多加購、周邊硬體，推陳出新消費者需要的內容，越多消費者接受，相信損益攤平的甜蜜點就越快，投資的回收時間可以有效縮短。

郭水義進一步表示，5G的發展可切為三層來看，「網路」、「平台」以及「創新應用」，一層一層上去，所以5G的服務是多元的，中華電也祭出「廣結盟」策略，因應客戶需求，端出不同的服務，儘管以目前營收比重來說，網路層對營收的貢獻占比最大，但相信未來隨著5G的普及，有機會持續向上。

(時報資訊)