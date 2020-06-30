新增供給釋出，加上COVID-19衝擊辦公室租賃需求，導致第二季台北市中心辦公室空置率上升至5.11%，相較上季增加1.21%，更是2018年第一季以來，相隔2年多來首度出現空置率上升。高力國際認為，即便本季空置率上升至5.11%，但至年底前將就現有量體持續去化，空置率可望穩定降至4.5%；而在國內疫情已和緩，企業營運逐漸回復正常；在新增供給有限下，至2020年底市場租金應可穩定走揚。

高力國際最新市場調查指出，本季因新增供給、企業遷出或縮編，及暫緩既有租賃計畫等三大因素，導致頂級大樓空置率上升至7.47%，相較第一季約2.69%，增幅約4.78個百分點。進一步探討其餘各級辦公室空置率，出現全面上升情形，是自金融海嘯後，相隔十餘年再度出現各級辦公室租賃需求小幅下修。

高力國際資深執行董事楊慧明說，本季租金漲勢依舊，並未受到疫情影響，各級辦公室全面上漲，仍以頂級大樓租金漲勢最大，季漲幅約2.41%、年漲幅更達4.47%。進一步調查各主要商圈辦公室租金走勢，並未見到跌勢，多數呈現上漲格局，仍為房東市場態勢；其中信義區租金單季漲幅仍達1.52%，並不受租戶遷出或縮編影響。高力國際預期整體平均租金仍持續上漲，預估接下來兩季漲勢將持續，到年底推估平均租金可上漲至每月每坪約1950元。

展望今年度所釋出之新增供給總共1.7萬多坪：包括已經全棟預租的新星興業、以及選擇自用的中壽台北學苑總部。至於，2021至2023年的往後三年，新增供給則預估有高達5.8萬坪，其中有半數位在信義區。根據高力國際調查，預計明年新增供給的辦公室共有4處，包括元大一江街總部約3300坪、遠雄大巨蛋約1萬220坪、富邦長春段1萬40坪、全球希望廣場約4,603坪等，2023年則有兩處包括富邦人壽的A25、約2.7萬坪，以及國壽松江路案約3,150坪。

(時報資訊)