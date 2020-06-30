大陸人民銀行29日公告指出，為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，由人行、香港金融管理局、澳門金融管理局等決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。

儘管人行公告中未披露額度等實施細則，但據港媒《信報》報導，無論是大陸資金南下，或是港人資金北上，各有1500億元人民幣的總額度；跨境理財通先由銀行試行，如大陸與香港的銀行會以一對一合作方式，互相委託對方代銷自己的理財產品。

根據《證券時報》引述人行公告指出，「跨境理財通」是大陸官方支持粵港澳大灣區建設、推進大陸與香港澳門金融合作的重要舉措，有利於打造粵港澳優質生活圈，有利於促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，有利於促進大陸金融市場對外開放，促進與港澳社會經濟共同發展。

據了解，「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，按照購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。「南向通」指粵港澳大灣區的大陸居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合格投資產品。

而「北向通」是指港澳地區居民通過在粵港澳大灣區的大陸銀行開立投資專戶，購買大陸銀行所銷售的理財產品。

(旺報 )