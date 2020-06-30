美陸關係急遽惡化，兩國擴大限制雙方商業營運力道，如美國加碼把陸企列入貿易黑名單，雙方相互限制航班數等，這些都是的隱形武器。但有大陸學者認為，考慮到對穩定外資的迫切性，北京將設法避免可能適得其反的措施，制裁美企將是「萬不得已的最後手段」。

川普政府6月初，將33家大陸企業或機構列入經濟制裁黑名單後，上周再以國家安全為由，將電信設備巨頭華為和視頻監控公司海康威視等在內的20家大陸企業，列為受大陸軍方支持或控制，被視為美國為新一波金融制裁鋪路。

而新冠疫情引爆美陸民航戰，相互限制往來兩國的航班數量。美媒引述美國商會高層Myron Brilliant看法指出，由於大陸市場規模龐大，不少美國企業都看好其前景而押注，但如今已意識到風險性。

香港經濟日報報導，人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘認為，大陸將設法避免採取可能適得其反的措施。他指出，基於經濟和政治原因，大陸迫切需要富裕國家的外來投資，因此制裁美國企業會是「萬不得已的最後手段」。

而大陸國務院總理李克強日前也表示，穩住外貿外資基本盤，對穩定經濟運行和就業大局至關重要，要堅定不移推出更多擴大開放的舉措，推動多領域多層次國際合作，讓大陸成為更多外商投資興業的熱土。

(中時電子報)