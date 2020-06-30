大陸又爆新型病毒，大陸多位科學家與中國疾病預防控制中心發表研究，發現豬隻帶原新品種豬流感病毒「G4」，且目前已有「豬傳人」案例。我疾管署表示，雖然目前沒有直接的「豬傳人」證據，但相關研究示警，若病毒株未來具有廣泛人傳人能力，不排除造成大流行。

大陸多位大學科學家與中國疾病預防控制中心一篇刊登在美國科學期刊《美國國家科學院學報》（PNAS）的研究發現，名為「G4」的豬流感病毒，基因分析發現是從2009年引致爆發的H1N1豬流感病毒株演變而來，文中指出，「G4」具備「適應傳染人類的所有特點」。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，目前掌握，這項新發現來自於當地例行性對於豬隻的監測報告，發現自2016年開始，這個新型病毒「G4 EA H1N1」已成為主要流行的病毒株。

鄒宗珮說，大陸進一步動物實驗發現，該病毒可在人類的呼吸道上皮細胞複製，也可以感染雪貂，且血清流行病學研究更顯示，當地的禽畜工作者身上部分血清呈現陽性，雖然目前沒有直接「豬傳人」證據，但已提醒這個病毒株未來若具有廣泛人傳人能力，下一步可能造成大流行。

鄒宗珮強調，目前新興傳染病絕大部分來源還是來自人畜共通傳染病，就像新冠病毒也是，因此，監測工作非常重要，禽畜工作者亦要特別注意防護，穿戴防護衣、手套、護目鏡等，才能避免禽傳人、豬隻傳人。

鄒宗珮指出，該新型病毒是與非洲豬瘟完全不一樣的病毒，且目前豬隻跟人感染後的症狀亦不清楚，但傳染途徑還是飛沫跟近距離接觸，國際也只有這一篇報告指出僅在大陸的豬隻零星被發現，相關資訊仍少。

(中時 )