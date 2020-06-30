桌遊協會當幌子，桃警破賭場起出286億。(蔡依珍攝)

桃園一間桌遊競技會館，掛羊頭賣狗肉私下經營百家樂賭場，桃警數度稽查發現有異，暗中蒐證，30日凌晨持搜索票上門，當場逮到24名賭客和15名工作人員，起出高達284億元籌碼和100萬元賭資，特別的是其中4名賭客是東南亞籍，出手闊綽讓警方也稱奇。

警方指出，桌遊競技會館標榜合法經營，還主打「適合兒童」，實際上卻「掛羊頭賣狗肉」，非法經營地下賭博，採會員制，賭客加入後工作人員會透過手機下載兌幣軟體，1000元現金換得100萬「紅寶石」籌碼，即可參與麻將、妞妞、撲克牌百家樂等遊戲，結束後可持手機剩餘的紅寶石，到協會對街的小店換回新台幣，藉此規避稽查。

警方蒐證發現，41歲趙姓負責人找來10位8年級長腿正妹當荷官，穿著短裙吸客，並在臉書粉絲團放上遊戲畫面，甚至為了招攬東南亞籍賭客，還特別印製泰文等的傳單發送，果真吸引移工來試手氣。

桃警持搜索票上門，一舉逮捕15名工作人員和24名20至50歲不等的賭客，其中還包括2名菲律賓籍、2名馬來西亞籍，訊後全被依賭博罪嫌送辦，警方並查扣手機40隻和284餘億元籌碼，換算約等於3500萬元台幣。

離奇的是，賭場一經警方破獲，臉書宣傳資料全被刪除，桃警已將電腦主機等證物，交由刑大科技偵查隊解析。

(中時 )