中華電信董事長謝繼茂30日表示，5G開台後，中華電信5G用戶一年內力拚百萬用戶，三年內5G用戶滲透率希望達到50%，以中華電信目前4G用戶超過1,000萬，換言之，3年內5G用戶希望挑戰500萬目標。

4G時代，電信營收持績下跌，謝繼茂強調，5G上線後，電信營收能持平就不錯，但電信營收只是一部份，未來希望透過5G所帶動的創新應用，讓中華電信整體營收維持水平。

另外，謝繼茂透露，中華電信已與同業洽談5G共頻共網，但談判需要時間，只要對中華電帶來利益，就會慎重考慮。

中華電信總經理郭水義表示， 5G導入創新應用服務是最重要的議題，中華電信5G資費採多元方向設計，未來創新應用服務如雲端遊戲、AR/VR及高畫質影視服務等都是採用加價購，會按照客戶需求，以滿足客戶為原則。

郭水義強調， 台灣5G頻譜執照年限20年，台灣與全世界一樣，5G投資的回收時間一定超過10年以前，若競業共同努力，推出有感5G服務，帶動全民升級使用5G， 投資回收期自然就會快速。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，未來5G帶動創新科技發展，中華電信透過創新應用服務及廣結盟合作後，營收會逐步拉大。

(工商 )