劉以豪人氣超夯，首次挑戰旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》，與韓國男神李昇基搭檔默契十足，一舉一動都牽動粉絲心，如今隨著Netflix在全球超過190個國家熱播，更一舉衝上台灣排行榜第3名好成績，不僅多次在韓國上熱搜，更有西班牙、土耳其、印尼等跨國粉絲留言支持，證明劉以豪不僅風靡亞洲，更一躍國際舞台。他謙虛表示：「真的覺得自己很幸運，可以和韓國優秀的藝人、團隊合作，這個節目是我第一次做為主要人員全程參與的真人秀，對我而言是一個全新的挑戰和體驗，希望節目播出後大家會喜歡。」

劉以豪出道11年來一步一腳印地耕耘作品，從不同影視戲劇中淬煉演技，把劇本中設定的角色細心揣摩，讓觀眾能完整感受到他所詮釋的人物，無論戲內戲外都讓人喜愛，更是廠商心目中最佳代言人選，這次則成為維士比「倍勁」健康補給飲首位代言人，在炎炎夏日高溫下，他飲用後親自大推：「當碳水大量流失，疲勞全身襲來，適當地喝可以迅速補充流失水分、消除疲勞。不管是運動後、還是一整天工作後，都可以讓你喝完迅速找回狀態。」

劉以豪25歲因僵直性脊椎炎而放棄打球。（劉以豪經紀公司提供）

熱愛籃球的劉以豪，25歲因僵直性脊椎炎而放棄打球，這次剛好在廣告中重拾籃球魂，他回憶發病時連坐著、站著、做任何事情都不行，每天需要吃止疼藥、消炎藥，然後努力護腰。面對醫生指示「不跑不跳不提重」，讓他非常無奈，最後花了一年做復建、去游泳池走路訓練肌肉，幫助強化肌肉來保護椎間盤，他透過積極復健加上自我喊話「我相信我會好」順利讓病況好轉：「現在雖然有很大的好轉，但我會很注意一些動作，拿重物時絕對不會彎腰，我會蹲下來拿。」現在的他懂得與病症和平共處保護自己。

(中時 )