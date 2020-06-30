波特蘭拓荒者防守大鎖亞瑞薩（Trevor Ariza）日前宣布，不會和球隊前往奧蘭多參加復賽，對此，拓荒者也緊急簽下發展聯盟年度第一隊成員亞當斯（Jaylen Adams）代替亞瑞薩。

拓荒者胡德（Rodney Hood）本季對上洛杉磯湖人的比賽不慎傷到阿基里斯腱導致球季報銷，球隊便從沙加緬度國王換回亞瑞薩這名即戰力，豈料受到疫情以及家事影響，亞瑞薩身陷兒子的監護權官司中，而他的前妻向法官申請讓他能夠有一個月的探望期，不過時間點卻是在球季重啟之際，他也因此決定不隨隊前往奧蘭多。

據《ESPN》專欄作家「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息，拓荒者如今打算簽發展聯盟潛力小將亞當斯，他本季效力於密爾瓦基公鹿旗下的發展聯盟球隊威斯康辛牧人，場均攻下20.9分、4.9個籃板以及5.2次助攻，不僅在年度MVP票選中排名第二，還是發展聯盟年度第一隊的成員。

亞當斯曾在2018年選秀會落選，不過他隨即獲得亞特蘭大老鷹的雙向合約，並在同年10月完成NBA初登板，整季出賽34場比賽，不過場均只打了12分鐘左右，留下3.2分、1.8籃板以及1.9助攻的成績。

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(中時電子報)