游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

昨天是「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽訂10週年，國民黨革實院長羅智強今在臉書批評民進黨副秘書長林飛帆及其9萬元月薪，直指「叫蔡英文把ECFA廢了，你就不是乖乖林9萬。」副院長游淑慧也說林飛帆不為五斗米折腰，但為百斗米（9萬元）折腰，並列舉林飛帆過去批判民進黨的言行，酸諷「千萬別相信政客，因為他們有天生的演技」。

羅智強今在臉書發文說，靠反ECFA服貿起家成神，奇怪了，現在變成蔡英文朝臣，爽領9萬，怎不去叫蔡英文把ECFA廢了？好有風骨的林飛帆，如果屈原、文天祥在世，也要為林9萬一掬欽敬之淚。

「林飛帆，有風骨；認真說，沒有酸。」羅智強說，叫蔡英文把ECFA 廢了，你就不是乖乖林9萬。

游淑慧則在臉書發文說，民進黨的下一步？陳水扁當司法院長？對政治厭惡嗎？學學「英文」和數學！能讓飛帆改變對民進黨的失望，很簡單～9萬就夠了！覺青不為「五斗米而折腰」，但～100斗米就隨便你折。

她還備註：一斗米＝7.5公斤米；1公斤米＝120元；一斗米，900元！林9萬的風骨是百斗米。

游淑慧也貼出去年7月林飛帆出任民進黨副祕書長時，她在臉書的「每日一句學英文」，提醒「千萬別相信政客，因為他們有天生的演技」、「他是天生的騙子」、「垃圾不分白藍綠，政客的話能信，那大便也能吃了。」

她列舉林飛帆近年多項言行如下：

2014.07.01 陳菊、張志軍搞閉門會。林飛帆：對民進黨非常失望！

2014.07.30 林飛帆：對民進黨失望透頂，公民團體會投入選舉！

2014.08.06 林飛帆：我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨。

2016.03.19 林飛帆：完全執政的民進黨要避免說一套、做一套。

2017.03.18 太陽花三週年，林飛帆發文呼籲民進黨履行承諾，別讓人民再次失望。

2017.07.15 重批前瞻 林飛帆嗆民進黨：就繼續墮落吧！

2017.09.04 賴清德接班人是西瓜！林飛帆：台南市長某黨推西瓜選都會上。

2018.01.08 反修勞基法。林飛帆籲蔡英文、民進黨暫緩修法：否則必定讓你們輸掉未來。

2018.01.08 蔡政府嚴重危機 林飛帆公開信：年輕世代瀰漫揚棄民進黨氣氛。

2018.07.06 勞基法修惡，林飛帆怒「民進黨已無民主，只剩黨意」。

2019.07.02 媒體-林飛帆擔任黨副秘書長？羅文嘉：沒有此事。

2019.07.14 學運領袖林飛帆下週一接任民進黨副秘書長。

(中時 )