2020台南國際芒果節玉井場7月4日於玉井區公所圓環廣場登場，玉井區長陳新澈（左四）邀遊客來買芒果、吃芒果冰。（劉秀芬攝）

2020台南國際芒果節玉井場將於7月4日於玉井區公所圓環廣場登場，準備了500支芒果果肉冰棒讓遊客免費嘗鮮。（劉秀芬攝）

台南玉井老街冰店各有各色。（劉秀芬攝）

台南市玉井商圈推出「玉井商圈輕旅趣、導覽達人帶你去」活動，帶遊客走訪玉井景點，包括玉井警分局後花園的神奇龍巨石。（劉秀芬攝）

2020台南國際芒果節玉井場7月4日於玉井區公所圓環廣場登場，除了熱鬧表演活動及市集，準備了500支芒果果肉冰棒讓遊客免費嘗鮮，今年玉井商圈更推出達人解說導覽小旅行，10人就可出團，還可用振興消費券付團費。

玉井區長陳新澈表示，玉井有芒果的故鄉美稱，現在正值芒果產季，歡迎遊客還玉井採買，7月4日芒果節活動有果園採果、芒果披薩DIY、消費打卡送小禮物，今年還有芒果盲測比賽，參加者品嘗芒果猜對品種，就可以把芒果禮盒帶回家。

陳新澈說，來玉井除了一定要到青果市場參觀採買，更要到玉井老街吃冰，玉井老街立面整修後，保留舊時風華又整齊美觀，老街上冰店各有特色，還有許多知名老店值得造訪。

玉井街區繁榮發展協會理事長徐明鉅表示，為了讓更多人認識玉井，玉井商圈推出「玉井商圈輕旅趣、導覽達人帶你去」活動，帶遊客走訪噍吧哖紀念園區、神奇龍巨石、漂流木教堂、黃金蕎麥故事館、愛文之父鄭罕池芒果樹、九叔公餐廳吃桶仔雞。

徐明鉅說，響應疫後新生活安心國旅，活動即日起預約報名，散客也可參加，10人即可成團，持振興消費券每人費用500元，含達人解說、午餐或晚餐，加贈芒果雙爽冰壺杯、芒果冰淇淋兌換券，詳情請洽06-5745123。

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