台南市議員洪玉鳳被控涉嫌以人頭擔任助理，或以少報多，向市議會詐領助理補助費，經台南地院依貪汙等罪判緩刑後，檢方提請上訴。前市議員唐碧娥30日批評司法審理程序牛步化有害民主機制，要求二審速審速結。對此，台南地檢署強調，因檢方認為一審量刑不當，也不該緩刑才提上訴；台南高分院也表示，二審將依法審理；洪玉鳳則指出，尊重檢方決定。

資深議員洪玉鳳被控利用人頭詐領助理補助費案，今年4月8日被一審判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年後，雖然洪玉鳳決定放棄上訴，但南檢卻主動提上訴，導致原本可望順利遞補議員資格的「落選頭」唐碧娥，被迫延後遞補的時間。

鑑於一旦訴訟超過今年年底，依法唐碧娥恐將喪失遞補資格，唐30日上午在律師曾獻賜的陪同下舉行記者會指出，司法是正義的最後一道防線，洪玉鳳涉及的詐領助理補助費案，去年8月南檢起訴迄今還未確定，難怪人民會對司法不信任，希望此案能速審速結。

曾獻賜也認為，此案一審判決褫奪公權，依選罷法的規定落選頭即可遞補，不解為何一審判決後，檢方還要上訴？

南檢則回應說，檢方係認為一審量刑不當，不該緩刑，加上也不符合刑法59條的減刑要件，同時更認定洪涉貪是數個行為，但法官卻認為是同一行為，才主動提起上訴。

(中時 )