蔡英文總統今天表示，政府將加快5G基礎建設的部署，預計4年投入超過200億資金，健全5G產業生態系的發展。政府也會與業者攜手打造5G國家隊，務必讓台灣在未來5G全球發展當中打進國際盃，取得關鍵優勢地位。

蔡英文總統今天出席中華電信5G開台記者會，先參觀5G在無人機和虛擬空間的運用，隨後致詞時表示，從上個任期開始，打造數位國家智慧島嶼就是執政團隊首要目標。

她說，在今年520就職演說她再一次強調我們要利用半導體和資通訊產業既有優勢，全力促進物聯網和人工智慧的發展，「今天5G開台，就是落實以上目標最具體也是最關鍵的一步」，這是台灣走向5G商用階段的里程碑，從現在開始，台灣將和美國日本同步進入5G時代。

她請大家回想一下，20年前台灣還在1G、2G時代，當時通訊只能支援簡訊傳送，但進入到5G時代，下載一步2小時電影只要3秒鐘就可以完成，「從文字簡訊到高畫質影像的傳送，這就是科技的進步」。

5G有高頻寬、低延遲和大規模連網三大特性，不僅可隨時隨地通話上網，傳送影像的需求，還可實現物聯網各種運用服務，創造更多領先的商機。

蔡英文舉例，因為高頻寬、低延遲特性，5G能強化遠端操控功能，這對自駕車、無人機、智慧醫療、智慧城市發展，都會有很大幫助，只要更快速更精準搶到最即時的先機，就可以提升我們生活的品質，保障生命財產安全，甚至增加政府效能和城市治理。

蔡英文表示，5G開台後，我們會加快基礎建設的部署，政府會在4年內投入超過200億資金，透過鬆綁法規，調整技術和資金門檻活絡市場，健全5G產業生態系的發展，從全球觀點而言，5G運用不只關係到資通訊產業競爭，也關係資訊和戰略安全的整備，甚至是供應鏈的加速重整，在疫情後，全球經濟加速洗牌階段這確實是關鍵中的關鍵。

因此，她要請民間電信業者與政府攜手努力，「我們一起在科技浪潮中取得先機，一起打造屬於台灣的5G國家隊」，她相信一定可以發揮硬體製造傳統的實力，再加上資通訊產業的創新運用，讓各種創新服務和商業模式都可以有最蓬勃的發展，也期許台灣在未來5G的全球發展當中務必打進國際盃，取得關鍵優勢地位「我們一起加油」。

(中時 )