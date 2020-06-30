對經濟刺激措施的樂觀預期，以及優於預期的經濟數據，帶動華爾街昨夜的上漲，拉動亞洲投資人風險偏好的提高。

周二日經225指數報復性反彈，晨收大漲386點或+1.76%，為22381點，午休後續漲399點。東證一部指數漲18.68點或+1.21%，為1567.9點。證交所33個分類僅一類沒有上漲，航運、鋼鐵類和有色金屬類為表現最好分類。

中國六月製造業PMI指數反彈至三個月來新高，來到50.9，成長超乎預期，以及美國五月待過戶新屋銷售的好數據，提振昨夜華爾街股市買氣。然分析師認為，市場對於中國製造業數據的反應不是很大，反較受美國房屋數據的影響。因中國的出口訂單依然顯示疲軟。

日本今日公佈五月的失業率和工業產出數據，成績一如預期的慘淡，皆達到金融風暴時期的水準。然投資人未受數據公布的影響。

近期因全球新冠肺炎感染人數急遽飆升，增加了對美元的避險需求，美元近期將守住漲勢。日圓走軟，107.7日圓兌一美元，讓汽車製造商得利，本田汽車漲3.03%，日產汽車漲2.51%。

追隨波音公司大漲14%，該公司此前開始認證飛行測試737MAX，在日股的相關飛機領組件製造公司跟隨波音上漲，JAMCO公司漲6.11%，東麗工業漲3.33%。

精工愛普生漲6.9%，暫報1245日圓，三井玉造船廠(Mitsui E&S)漲6.2%，暫報425日圓，重工業公司IHI上漲5.9%，為上午表現最好個股。

(時報資訊)