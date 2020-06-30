國際鎳價續漲，推升不鏽鋼行情，繼不鏽鋼上游龍頭燁聯(9957)調漲7月盤價後，另一大廠唐榮(2035)也同步開高盤，內外銷均漲並且亦同為連續第三個月調漲價格。

唐榮今日宣布調漲7月盤價，內銷304系列熱冷軋內銷價，每公噸調漲1,000元，外銷304系列每公噸漲30美元，這也是唐榮連續三個月調漲價格。

燁聯本周一率先宣布調漲7月盤價，其中300系列熱冷軋內銷價，每公噸調漲1,000元，外銷價每公噸漲30美元，是燁聯連續第三個月調漲價格。

燁聯續漲不鏽鋼價，主要是反應鎳原料漲價，令煉鋼成本增加；6月LME鎳價月均價約為每公噸12,720美元，較上個月增加近550美元，換算每噸原料成本增約台幣1300元。

隨著燁聯漲價，另一上游大廠唐榮今日開出的7月內外銷盤價，也同步調漲價格。

第二季鎳價開低走高，拉升不鏽鋼價格於5月止跌翻揚。燁聯5月300系產品內銷調漲新台幣2,000元、6月又漲1,000元後，7月內銷價格每公噸再漲1,000元，合計調漲4,000元。外銷價格方面，燁聯5月外銷視地區每噸大漲60~80美元，6月熱冷軋不鏽鋼產品外銷每噸漲0~30美元，7月每公噸再調漲30美元。

(時報資訊)