集保結算所宣布啟動2020年人才招募計畫，預計釋出27個職缺，擴大招募跨領域的資訊、金融、法務及人資菁英，歡迎具數位科技思維且熱情積極的各界菁英加入創意團隊，一起成就為市場服務的使命感，推升金融市場數位轉型。

集保基於推動有價證券集中保管與帳簿劃撥交割制度而成立，近年積極推動業務多元化，為證券市場建置安全、效率、低成本的後台服務，並積極推動數位轉型，逐步拓展業務範疇及服務對象，協助推動各項國家重大政策，建構金融市場數位基礎建設。

集保表示，服務範圍除了權益證券外，亦已跨足固定收益的債票券、基金及期貨，並建置集保e存摺、股東e票通電子投票平台、跨國投票（STP）、基金平台、防制洗錢、公司負責人及主要股東資訊申報平台、跨境保管等，運用金融科技提供多元的數位服務。

集保以金融創新促進產業發展與數位轉型，更鼓勵同仁改變原有思路，以數位化思維從客戶角度來解決問題。集保董事長林修銘強調，集保將自身定位為「金融大數據中心」，以金融科技為本，透過跨界、跨業、跨境整合推動資訊整合，創造資料最大價值。

集保內部積極導入敏捷式開發（Agile Development）與機器人流程自動化（RPA），授權成立各種專案團隊。成員橫跨不同單位及世代，藉由新科技、新方法及新觀念，跨域團隊討論和協作，優化內外部流程，力求快速修正與產出。

集保指出，公司持續優化手機e存摺App，整合跨界金融資產，打造最貼近投資人的資產管理平台。近期更建置「大數據分析應用平台」，分析各證券、票券業務資料，提供主管機關即時、視覺化數位監理平台服務。

林修銘表示，面對市場的快速變化，集保將針對數位與資安領域積極前行，引進先進技術推動數位金融服務，同時本著與資本市場合作共好共融的概念，公私協力建立金融科技服務生態系。

(時報資訊)