自小客車疑因前輪爆胎導致翻車。（民眾提供）

今（30）日上午11時30分許，新北市板橋區文化路、光武街口1輛自小客車疑因左前輪爆胎，自撞安全島後翻覆，52歲黃姓駕駛與男性乘客手腳擦挫傷，意識清楚，隨後被送往亞東醫院醫治。

新北市警海山分局獲報，立即派員到場測繪照相及疏導交通，隨後已通知拖吊車移置車輛。

(中時 )