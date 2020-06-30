板橋自小客爆胎翻車 2人輕傷 12:592020/06/30 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自小客車疑因前輪爆胎導致翻車。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車疑因前輪爆胎導致翻車。（民眾提供） 今（30）日上午11時30分許，新北市板橋區文化路、光武街口1輛自小客車疑因左前輪爆胎，自撞安全島後翻覆，52歲黃姓駕駛與男性乘客手腳擦挫傷，意識清楚，隨後被送往亞東醫院醫治。 新北市警海山分局獲報，立即派員到場測繪照相及疏導交通，隨後已通知拖吊車移置車輛。 (中時 ) #爆胎 #醫院 #海山分局 #市警 #亞東醫院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 登山遇見「怪蛇」 網見照驚喊：中大獎了！ - 社會 18歲少女4年與3男生3子 驗DNA…大兒子的爸竟是繼父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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