香港四個警察職方協會今發表聯合聲明，表示全力支持大陸全國人大常委會審議和通過港版國安法草案。

警務處警司協會、警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會在聲明中表示，過去一年因反修例風波而起的暴力示威浪潮席捲全港，香港陷入史無前例的撕裂和動蕩，政治主張變質成本土恐怖主義，但煽惑者正利用香港國家安全方面的漏洞而未有受到法律的制裁，更有部分意見領袖多次出訪，遊說外國政府對香港實施制裁。

聲明表示，一旦相關法律草案獲得人大常委會通過，警隊必將悉力配合，按相關法例公平公正專業執法，保障香港整體利益，堅定不移維護國家安全和發展大局。

中共全國人大常委會早上在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立港版國安法草案。獲出席常委會會議的162名人大常委全票通過，預料法案全文傍晚才公布。據了解，港版國安法針對的四類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全，最高刑罰為終身監禁，沒有追溯期。

人大常委會完成表決後，下午會與基本法委員會開會，討論將港區國安法列入基本法附件三的安排。有列席人大估計，明日正式在本港實施。

(中時 )